Конфликт между Еврокомиссией и Вышеградской четверкой продолжается

Венгрия, Польша, Словакия и Чехия не хотят принимать на своей территории беженцев

Глава МВД Польши Мариуш Блащак после переговоров в Варшаве глав внутриполитических ведомств группы заявил, что "политика безопасности - это государственная политика, а не европейская".

"Вышеградская группа" (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) выступает против планов Брюсселя наказывать входящие в "четверку" страны за отказ принимать на своей территории беженцев.

"Страны "Вишеградской группы" едины в своем мнении", - заверил польский министр. "Мы считаем, что переселение привлечет новые волны миграции в Европы", - цитируют Блащака европейские СМИ. По его словам, этот вопрос должен обсуждаться не Советом ЕС, а Советом Европы.

Отметим, сегодня Европейская комиссия приняла решение начать официальную процедуру устранения нарушений в отношении Венгрии, Польши и Чехии за отказ принимать мигрантов по квотам ЕС.

Официальное объявление об этом ожидается в ближайшее время.

Напомним, осенью 2015 года страны ЕС приняли решение о распределении по своей территории 160 тыс. из находившихся на тот момент в Греции и Италии беженцев из Африки. Квоты распределялись пропорционально населению остальных стран ЕС и ряду других факторов. Польша обязалась тогда принять 7 тыс. человек, Чехия - 1,6 тыс., Венгрия - 1,3 тыс.

Против выполнения миграционных квот выступают все страны "Вышеградской группы". Еврокомиссия с начала года ведет переговоры с "отступниками", надеясь урегулировать проблему во внесудебном порядке, но пока не добилась результатов.