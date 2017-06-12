Facebook представил новый радужный смайлик в поддержку ЛГБТ

В Facebook решили поддержать ЛГБТ-сообщество по всему миру и добавили в список реакций на пост радужный флаг.

Эта реакция будет доступна пользователям ровно месяц.

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на Metro.

"Мы считаем, что создаем платформу, которая поддерживает все общины. Таким образом, мы отмечаем любовь и разнообразие этих прайдов, давая вам специальную реакцию для использования во время прайдов", - рассказали в Facebook.

В то же время новая реакция активно используется и для троллинга. В частности, под каждым постом американского судьи Роя Мура, который известен своими гомофобными взглядами, появляются сотни подобных реакций.

Отметим, ранее Facebook добавил временную реакцию на День Матери - список реакций пополнил цветок.

Напомним, Украина заняла 36-е место в европейском рейтинге обеспечения прав ЛГБТ.