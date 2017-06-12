Европа становится здоровее, - ВОЗ

Стремительное снижение смертности от хронических заболеваний наблюдается, в первую очередь, в странах с высоким уровнем дохода

За последнее десятилетие в Европейском регионе ВОЗ заметно снизился уровень преждевременной смертности, констатируют эксперты ВОЗ.

Это дает надежду на то, что Европа сможет достичь и даже перевыполнить предусмотренную в Целях устойчивого развития задачу по снижению к 2030 году преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний на 33%.

Стремительное снижение смертности от хронических заболеваний наблюдается, в первую очередь, в странах с высоким уровнем дохода на западе региона.

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В ряде стран Центральной и Восточной Европы также отмечаются заметные улучшения, однако разрыв между ними и западными европейскими странами все же составляет не менее 20 лет.

Эксперты ВОЗ отмечают, что у мужчин в этом регионе намного выше риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний. Так, для мужчин, родившихся в восточной части Европы, этот риск выше в 2–3 раза.

Инфекционные заболевания становятся ежегодно причиной смерти миллионов людей. В ВОЗ полагают, что многие из этих смертей можно предотвратить, в том числе путем устранения таких факторов риска, как курение, нездоровое питание, отсутствие физической активности и злоупотребление алкоголем. Важно также обеспечить всеобщее медицинское обслуживание.