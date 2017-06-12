Резиденция "карточного" президента США выставлена на продажу

Викторианский таунхаус XIX века в районе Болтон-Хилл в Балтиморе, который появился в первых сценах популярного киносериала "Карточный домик", выставлен на аукцион с начальной ценой в $500 тысяч.

Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на Mansion Global, дом 1880 года постройки фигурировал в нескольких сезонах сериала Netflix в качестве Вашингтонской резиденции конгрессмена Фрэнка Андервуда (Кевин Спейси) и его жены Клэр (Робин Райт).

Теперь фанаты фильма могут взглянуть на четырехэтажный дом, который будет продаваться на аукционе в следующем месяце.

Четыре спальни, две ванные комнаты и шесть каминов занимают почти 1,5 тысячи квадратных метров. В доме 3,6 метровые потолки и большая кухня, ведущая на задний дворик. Также в доме есть крытая терраса и гараж на две машины.

Нынешние владельцы дома - Джеффри и Норма Эпштейн - купили заброшенный дом в 1995 году за 85 тыс. долларов, и провели следующие несколько лет, превратив трехэтажное строение в большой семейный дом.

Эпштейны превратили весь третий этаж в апартаменты, включающие частный офис и ванную комнату.

Теперь, спустя более 20 лет, пара хочет покинуть Балтимор.

Напомним, президент пообещал, что больше не будет распределения средств "под одеялом".