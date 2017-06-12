Так заканчиваются митинги протеста в России / Фото: Reuters

В Петербурге задержаны более 300 участников аналогичной акции

В Москве задержали более 400 участников несогласованной акции протеста против коррупции на Тверской улице.

Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на "ОВД-Инфо".

В Петербурге задержали более 300 участников аналогичной акции, которая проходила на Марсовом поле без согласования с городскими властями, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на собеседников в правительстве Петербурга.

Накануне в Москве в толпе митингующих кто-то распылил перцовый газ. Полиция при этом оснащена противогазами.

В центре Москвы тысячи россиян скандировали "Раз, два, три, Путин уходи", "Россия без Путина", "Путин - вор", "Медведева - в отставку", "Свободу Алексею Навальному".

Задержание сопровождается лозунгами "Позор".

Кроме того, в Москве на митинге произошли стычки, в соцсетях выкладывают видео, на которых полиция избивает протестующих дубинками. Тверская перекрыта несколькими рядами полиции.







Фото: Reuters