В Москве задержали более 400 участников несогласованной акции протеста против коррупции на Тверской улице.
Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на "ОВД-Инфо".
В Петербурге задержали более 300 участников аналогичной акции, которая проходила на Марсовом поле без согласования с городскими властями, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на собеседников в правительстве Петербурга.
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Накануне в Москве в толпе митингующих кто-то распылил перцовый газ. Полиция при этом оснащена противогазами.
В центре Москвы тысячи россиян скандировали "Раз, два, три, Путин уходи", "Россия без Путина", "Путин - вор", "Медведева - в отставку", "Свободу Алексею Навальному".
Задержание сопровождается лозунгами "Позор".
Кроме того, в Москве на митинге произошли стычки, в соцсетях выкладывают видео, на которых полиция избивает протестующих дубинками. Тверская перекрыта несколькими рядами полиции.
Фото: Reuters