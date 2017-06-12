Российский оппозиционер Алексей Навальный обвинил компанию "Яндекс" в замалчивании новостей по поводу сегодняшних митингов в России.

Об этом он написал на своем сайте.

"Власти предпринимают экстраординарные усилия, чтобы запугать вышедших на улицу. Задержания единичны, но ОМОН и Росгвардия в полном составе сегодня работают. И что же нам расскажет об этом наша замечательная система ЯНДЕКС?", - пишет Навальный.

Оппозиционер приложил скрин, на котором видно, что поисковик не освещает новости о задержаниях и стычках.



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"Ребята из Яндекса, вот вам не стыдно за это? Зачем вы уничтожаете собственное детище и превращаете его в посмешище? Яндекс - одно из немногих достижений новой России, но теперь и им мы должны перестать гордиться? Как же я могу с вами, голубчики, не ссориться, если вы натурально превратили яндекс-новости в инструмент создания и распространения лжи", - добавил Навальный.

"И не надо нам рассказывать про "закон" и "алгоритм". Я вижу, что сейчас куча СМИ пишет о митингах, но в ваш агрегатор они не попадают. Значит, вы специально сделали такой алгоритм. И да, это алгоритм лжи. Фейк-ньюз. Вы обманываете миллионы", - подытожил он.

Напомним, в городах России сегодня проходят антикоррупционные митинги в честь "Дня России". Полиция традиционно "пакует" россиян в автозаки.