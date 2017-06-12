Митинг против коррупции в Москве назван "провокацией неадекватных людей"

Правоохранители продолжают задерживать провокаторов, однако тотальной зачистки в задачах нет

В мэрии Москвы прокомментировали задержания на антикоррупционном митинге, организованном российским оппозиционером и основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным.

"Ситуация под контролем, провокаторам не удалось создать прецедент, испортив праздник всем людям", - сказал в комментарии одному из российских СМИ глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

Он подчеркнул, что некоторые участники митинга против коррупции на Тверской улице "испортили настроение". "Это была стопроцентная провокация людей неадекватных, не отвечающих за свои поступки и слова", - добавил чиновник.

По его словам, правоохранители продолжают задерживать провокаторов, однако тотальной зачистки в задачах нет.

Напомним, 12 июня в РФ отмечается День России. В российских городах, помимо официальных мероприятий, проходят акции против коррупции, сопровождающиеся задержаниями. В России на антикоррупционных митингах задержали уже более 1,5 тысячи человек.