Лондон озабочен действиями ряда стран в отношении Катара

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал страны Персидского залива, в том числе Саудовскую Аравию, ослабить давление на Катар.
Об этом сообщают мировые СМИ.
В понедельник, 12 июня, Джонсон встретился с министром иностранных дел Катара Мухаммадом бен Абдуррахманом аль-Тани. По словам главы МИД Британии, власти страны озабочены действиями ряда стран в отношении Катара.
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"Я призываю страны Персидского залива предпринять немедленные шаги по деэскалации ситуации и поиску быстро разрешения конфликта", — сказал Джонсон.
Напомним, дипломатический скандал, связанный с Катаром, произошел утром 5 июня. Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром по обвинению в поддержке терроризма и террористических группировок. Позднее отношения разорвали также Йемен, Восточная Ливия, Мальдивы и Мавритания.