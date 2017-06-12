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Главная » Мир » Лондон озабочен действиями ряда стран в отношении Катара

Лондон озабочен действиями ряда стран в отношении Катара

Лондон озабочен действиями ряда стран в отношении Катара
Борис Джонсон / Фото: ВВС

Джонсон призвал предпринять немедленные шаги по деэскалации ситуации

12.06.17 71
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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал страны Персидского залива, в том числе Саудовскую Аравию, ослабить давление на Катар.

Об этом сообщают мировые СМИ.

В понедельник, 12 июня, Джонсон встретился с министром иностранных дел Катара Мухаммадом бен Абдуррахманом аль-Тани. По словам главы МИД Британии, власти страны озабочены действиями ряда стран в отношении Катара.

"Я призываю страны Персидского залива предпринять немедленные шаги по деэскалации ситуации и поиску быстро разрешения конфликта", — сказал Джонсон.

Напомним, дипломатический скандал, связанный с Катаром, произошел утром 5 июня. Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром по обвинению в поддержке терроризма и террористических группировок. Позднее отношения разорвали также Йемен, Восточная Ливия, Мальдивы и Мавритания.

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