В Таллине по обвинению в коррупции судят экс-мэра

Об этом сообщает ERR.

Сам Сависаар, которого в инвалидном кресле ввезли в здание суда по боковому пандусу, общаться с прессой отказался.

Заседание продлилось около 45 минут. Следующее заседание состоится во вторник, 13 июня. На него по ходатайству адвоката Сависаара Оливера Няэеса вызвали председателя экспертной комиссии Института судебной медицины Эстонии Марику Вяли.

Ей предстоит ответить на вопросы, возникшие у адвоката после ознакомления с составленной институтом экспертизой, согласно которой, состояние здоровья Сависаара (у него нет одной ноги) позволяет ему принимать участие в судебных заседаниях.

Напомним, следственные органы Эстонии в ноябре 2016 года предъявили мэру Таллина Эдгару Сависаару обвинение в коррупции и отмывании денег. Как считает следствие, он скрывал в одном швейцарском банке около EUR192 тыс. Отметим, что Эдгар Сависаар — первый премьер-министр Эстонии после восстановления ее независимости.