На открытых слушаниях по "делу России" завтра выступит генпрокурор США

Такое заявление опубликовал в своем Twitter председатель комитета сенатор-республиканец Ричард Берр.

Слушания начнутся 13 июня в 14:30 по местному времени.

Сешнс сам попросил об открытых слушаниях, так как "считает важным для американского народа услышать правду прямо от него".

Отметим, Джефф Сешнс принял решение выступить перед комитетом по разведке Сената США после показаний экс-руководителя ФБР Джеймса Коми. Сешнс заверил, что не встречался с российскими чиновниками и не обсуждал с ними ход президентской кампании, комментируя информацию, опубликованную в статье The Washington Post.

Напомним, The Washington Post со ссылкой на источники в Минюсте США сообщило, что Джефф Сешнс перед президентскими выборами в ноябре 2016 года дважды встречался с послом РФ Сергеем Кисляком, однако умолчал об этом в ходе слушаний об утверждении его в должности. В статье говорится, что одна из частных встреч якобы состоялась в сентябре прошлого года, когда Сешнс принимал Кисляка в своем кабинете. Именно в сентябре 2016 года, по данным американской разведки, Россия начала серию кибератак, связанных с президентской гонкой.