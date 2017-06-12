Сильное землетрясение разрушило несколько домов в поселках на греческом острове Лесбос.

Как сообщил Институт геодинамики Афинской национальной обсерватории, на который ссылаются европейские СМИ, сильное землетрясение магнитудой 6,1 произошло на востоке Греции между островами Лесбос и Хиос в 15.28. Затем последовал афтершок в 4,8 и несколько менее сильных толчков.



Землетрясение вызвало разрушения в поселке Вриса на острове Лесбос, "микроцунами" после землетрясения выбросило лодки на сушу.

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Люди покинули дома из опасений новых подземных толчков и находятся на улице. На данный момент известно о четырех пострадавших, однако их состояние не вызывает опасений.

Напомним, астрономы запечатлели космическое "цунами".