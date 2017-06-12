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Главная » Мир » США обновили список самых опасных террористов мира

США обновили список самых опасных террористов мира

США обновили список самых опасных террористов мира
Фото: Allnews.com.ua

В перечень попали один из лидеров ИГИЛ в Ираке, а также индонезийская группировка

12.06.17 91
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Внешнеполитическое ведомство США объявило о внесении в список глобальных террористов особой категории одного из лидеров ИГИЛ в Ираке, а также террористическую группировку в Индонезии. 

Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, распространенном в понедельник, сообщает Укринформ.

"Госдепартамент внес Марвана Ибрагима Хуссейна Тах аль-Азави, а также группировку "Меджлис Моджахидин Индонезия" (MMИ) в список глобальных террористов особой категории, в соответствии с указом президента 13224", - говорится в официальном сообщении. 

Указ вводит санкции против иностранных лиц и групп, совершивших или имеющих значительный риск совершения террористических актов, угрожающих безопасности граждан США или национальной безопасности, внешней политике или экономике Соединенных Штатов.

Марван аль-Азави является лидером иракской ветви ИГИЛ. Его деятельность связывается с усилиями группировки получить химическое оружие, используемое против иракских сил безопасности. Как уточнили в Госдепартаменте, Исламское государство неоднократно применяло газ иприт в химических атаках как на территории Ирака, так и в Сирии.

Организация "Меджлис Моджахидин Индонезия" - террористическая группировка, созданная в Индонезии в 2000 году Абу Бакар Баширом, который был также лидером других террористических организаций. Группа взяла на себя ответственность за серию терактов в этой стране. Кроме того, она поддерживает связь с филиалом Аль-Каиды в Сирии, а также фронтом аль-Нусра. Группировка до сих пор представляет опасность относительно проведения террористических актов, отметили в Государственном департаменте США.

Напомним, ливийская ячейка "Аль-Каиды" сообщила о самоликвидации.

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