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Главная » Мир » В США вышел фильм Стоуна про Путина

В США вышел фильм Стоуна про Путина

В США вышел фильм Стоуна про Путина
Владимир Путин / Фото: Delfi

Американские СМИ назвали киноленту "лестью" и "любовным письмом" к российскому президенту

13.06.17 501
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В кабельной сети США в понедельник стартовал показ документальной ленты "Интервью с Путиным" американского режиссера Оливера Стоуна. Всего фильм состоит из четырех серий, каждая из которых будет демонстрироваться каждый вечер до четверга. Об этом сообщает Укринформ.

Несмотря на напряженную атмосферу вокруг российского вопроса в связи с расследованием влияния Москвы на последние президентские выборы в США, показ документального сериала не вызвал особого ажиотажа среди американской публики. В первый вечер показа на него отреагировали публикациями в основном англоязычные версии российских СМИ.

При этом ведущие американские СМИ накануне выступили с критикой анонсированного фильма.

В частности, издание The New York Times  назвало фильм "лестью", хоть и с небольшим скептицизмом. В своей публикации газета пишет, каких приемов прибегал "добрый полицейский" Стоун для того, чтобы получить ответы на вопросы от президента РФ.

Daily Beast назвало фильм "дико безответственным любовным письмом Оливера Стоуна Владимиру Путину".Режиссера документальной ленты Оливера Стоуна издание назвало "любителем ревизионизма истории, который провел последние несколько десятилетий в заигрывании с такими диктаторами, как Фидель Кастро, Уго Чавес и Путин".

Ранее Оливер Стоун рассказал, что решил снять фильм, чтобы избежать накала страстей между Кремлем и США. Режиссер считает, что посмотрев фильм, американцы изменят свое отношение к РФ и Путину.

"Это критически важно для Соединенных Штатов – понять другую точку зрения. Я заинтересован в том, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений", - сказал он.

Американский режиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун известен, в частности, своими фильмами "Рожденный четвертого июля", "Взвод", "Уолл-стрит", "JFK" "Сноуден". За свою карьеру он также сделал интервью с такими противоречивыми фигурами, как Уго Чавес и Фидель Кастро.

В декабре 2014 года Стоун сделал заявление в поддержку российской версии событий в Украине, которая изображала Революцию Достоинства как заговор ЦРУ, а Виктора Януковича – легитимным президентом Украины. Участников Майдана 2014 года Стоун назвал хорошо вооруженными неонацистскими радикалами, за что был раскритикован в США.

Для создания своего последнего документального сериала "Интервью с Путиным" Стоун встречался с российским лидером более десятка раз в течение двух лет.

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