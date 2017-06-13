В США вышел фильм Стоуна про Путина

В кабельной сети США в понедельник стартовал показ документальной ленты "Интервью с Путиным" американского режиссера Оливера Стоуна. Всего фильм состоит из четырех серий, каждая из которых будет демонстрироваться каждый вечер до четверга. Об этом сообщает Укринформ.
Несмотря на напряженную атмосферу вокруг российского вопроса в связи с расследованием влияния Москвы на последние президентские выборы в США, показ документального сериала не вызвал особого ажиотажа среди американской публики. В первый вечер показа на него отреагировали публикациями в основном англоязычные версии российских СМИ.
При этом ведущие американские СМИ накануне выступили с критикой анонсированного фильма.
В частности, издание The New York Times назвало фильм "лестью", хоть и с небольшим скептицизмом. В своей публикации газета пишет, каких приемов прибегал "добрый полицейский" Стоун для того, чтобы получить ответы на вопросы от президента РФ.
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Daily Beast назвало фильм "дико безответственным любовным письмом Оливера Стоуна Владимиру Путину".Режиссера документальной ленты Оливера Стоуна издание назвало "любителем ревизионизма истории, который провел последние несколько десятилетий в заигрывании с такими диктаторами, как Фидель Кастро, Уго Чавес и Путин".
Ранее Оливер Стоун рассказал, что решил снять фильм, чтобы избежать накала страстей между Кремлем и США. Режиссер считает, что посмотрев фильм, американцы изменят свое отношение к РФ и Путину.
"Это критически важно для Соединенных Штатов – понять другую точку зрения. Я заинтересован в том, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений", - сказал он.
Американский режиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун известен, в частности, своими фильмами "Рожденный четвертого июля", "Взвод", "Уолл-стрит", "JFK" "Сноуден". За свою карьеру он также сделал интервью с такими противоречивыми фигурами, как Уго Чавес и Фидель Кастро.
В декабре 2014 года Стоун сделал заявление в поддержку российской версии событий в Украине, которая изображала Революцию Достоинства как заговор ЦРУ, а Виктора Януковича – легитимным президентом Украины. Участников Майдана 2014 года Стоун назвал хорошо вооруженными неонацистскими радикалами, за что был раскритикован в США.
Для создания своего последнего документального сериала "Интервью с Путиным" Стоун встречался с российским лидером более десятка раз в течение двух лет.