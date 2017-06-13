Навального арестовали на 30 суток

Оппозиционера Алексея Навального в Москве арестовали на 30 суток. Такое решение вынес Симоновский суд Москвы. Об этом Навальный написал в своем Twitter.

"30 суток. Мало того, что они всю страну разворовали, так я ещё из-за них концерт Depeche Mode в Москве пропущу", - пишет он.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в своем Twitter сообщила, что "судья ушла, хлопнув дверью, проигнорировав просьбы разъяснить исполнение решения".

Ранее на политика был составлен протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, максимальная санкция — 30 суток ареста).

Напомним, 12 июня более, чем в 210 городах России прошли инициированные Алексеем Навальным антикоррупционные митинги, во время которых были задержаны около 1,5 тыс. человек. Так, в Москве задержаны около 750 человек, в Санкт-Петербурге — около 900.