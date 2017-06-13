Путин рассказал Стоуну про "имперское мышление" США

На американском телеканале Showtime вышла первая серия документального фильма о президенте РФ Владимире Путине, снятого режиссером Оливером Стоуном.

В первой серии президент РФ рассказал, что американская внешняя политика продиктована "имперским мышлением", передает Интерфакс

"На мой взгляд, осознание себя единственной мировой державой, вбивание миллионам людей в голову мифа об исключительности - это такое имперское мышление в обществе. А это, в свою очередь, требует и соответствующей внешней политики, которую это общество ожидает", - заявил Путин.

В частности, по его словам, США поддерживали антироссийские силы в Чечне.

"Когда у нас начались проблемы в Чечне, на Северном Кавказе, к сожалению, американцы поддержали эти процессы. У нас сложилось абсолютно устойчивой мнение тогда, что наши американские партнеры на словах говорят о поддержке России, о необходимости сотрудничества борьбе с терроризмом, а на самом деле используют этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России", - сказал Путин.

Кроме того Путин возложил на США вину за создание террористической организации "Аль-Каида".

"Это результат деятельности наших американских друзей. Это началось еще с советской войны в Афганистане, когда американские спецслужбы поддерживали различные направления исламского фундаментализма в борьбе с советскими войсками в Афганистане", - отметил российский президент.

По его словам, "американцы сами вырастили и "Аль-Каиду", и бен Ладена, но это все вышло из-под контроля".

Напомним, американский режиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун известен, в частности, своими фильмами "Рожденный четвертого июля", "Взвод", "Уолл-стрит", "JFK" "Сноуден". За свою карьеру он также сделал интервью с такими противоречивыми фигурами, как Уго Чавес и Фидель Кастро.

В декабре 2014 года Стоун сделал заявление в поддержку российской версии событий в Украине, которая изображала Революцию Достоинства как заговор ЦРУ, а Виктора Януковича – легитимным президентом Украины. Участников Майдана 2014 года Стоун назвал хорошо вооруженными неонацистскими радикалами, за что был раскритикован в США.

Для создания своего последнего документального сериала "Интервью с Путиным" Стоун встречался с российским лидером более десятка раз в течение двух лет.