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Главная » Мир » Путин рассказал Стоуну про "имперское мышление" США
Путин рассказал Стоуну про "имперское мышление" США
Владимир Путин / Фото: пресс-служба Кремля

Путин рассказал Стоуну про "имперское мышление" США

Мол, Соединенные Штаты, осознав себя мировой державой, решили убедить миллионы людей в свое исключительности

13.06.17 102
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На американском телеканале Showtime  вышла первая серия документального фильма о президенте РФ Владимире Путине, снятого режиссером Оливером Стоуном.

В первой серии президент РФ рассказал, что американская внешняя политика продиктована "имперским мышлением", передает Интерфакс

"На мой взгляд, осознание себя единственной мировой державой, вбивание миллионам людей в голову мифа об исключительности - это такое имперское мышление в обществе. А это, в свою очередь, требует и соответствующей внешней политики, которую это общество ожидает", - заявил Путин.

В частности, по его словам, США поддерживали антироссийские силы в Чечне. 

"Когда у нас начались проблемы в Чечне, на Северном Кавказе, к сожалению, американцы поддержали эти процессы. У нас сложилось абсолютно устойчивой мнение тогда, что наши американские партнеры на словах говорят о поддержке России, о необходимости сотрудничества борьбе с терроризмом, а на самом деле используют этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России", - сказал Путин.

Кроме того Путин возложил на США вину за создание террористической организации "Аль-Каида". 

"Это результат деятельности наших американских друзей. Это началось еще с советской войны в Афганистане, когда американские спецслужбы поддерживали различные направления исламского фундаментализма в борьбе с советскими войсками в Афганистане", - отметил российский президент.

По его словам, "американцы сами вырастили и "Аль-Каиду", и бен Ладена, но это все вышло из-под контроля".

Напомним, американский режиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун известен, в частности, своими фильмами "Рожденный четвертого июля", "Взвод", "Уолл-стрит", "JFK" "Сноуден". За свою карьеру он также сделал интервью с такими противоречивыми фигурами, как Уго Чавес и Фидель Кастро.

В декабре 2014 года Стоун сделал заявление в поддержку российской версии событий в Украине, которая изображала Революцию Достоинства как заговор ЦРУ, а Виктора Януковича – легитимным президентом Украины. Участников Майдана 2014 года Стоун назвал хорошо вооруженными неонацистскими радикалами, за что был раскритикован в США.

Для создания своего последнего документального сериала "Интервью с Путиным" Стоун встречался с российским лидером более десятка раз в течение двух лет.

 

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