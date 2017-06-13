В Мюнхене на железнодорожной станции неизвестный открыл стрельбу

Ранения получили сотрудница полиции и еще четыре человека

На железнодорожной станции Унтенфоринг в Мюнхене (Германия) неизвестный открыл стрельбу. Ранения получили сотрудница полиции и еще четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Express.de.

Сообщается, мужчина выстрелил в сотрудницу полиции при проверке документов. Она тяжело ранена. Также он открыл стрельбу по окружающим, ранив еще четверых людей. В полиции подтвердили эту информацию. Городское железнодорожное сообщение приостановлено. Станцию эвакуировали.

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Полиция оцепила территорию. Отмечают, что в спецоперации по задержанию стрелявшего приняли участие около 100 полицейских с использованием вертолета. Позже пресс-секретарь полиции Мюнхена сообщила, что ситуация находится под контролем, злоумышленник арестован.

Напомним, 7 июня в городе Санди (штат Юта, США) произошла стрельба, в результате которой погибли три человека, еще двое получили ранения.