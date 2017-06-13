Так заканчиваются митинги протеста в России / Фото: Reuters

Мужчину "забрали" в тот момент, когда он изъяснялся в любви российскому диктатору

В ходе массовых задержаний в Москве в автозак попал мужчина, не участвовавший в акции протеста.



В Сети опубликовано видео, на котором речь сторонника Путина обрывают сотрудники ОМОНа, которые стремительно уводят его в автозак.

На видео неизвестный мужчина заявляет, что он "не оппозиция, он за Россию".

По его словам, президенту РФ Владимиру Путину стоит оставаться на посту "столько, сколько сможет".

Речь мужчины оборвали сотрудники ОМОНа, которые силой увели его.

Напомним, 12 июня в городах России прошли антикоррупционные митинги в честь "Дня России". Полиция традиционно применила к участникам протестов силу.