Министр обороны США шокирован низкой боеготовностью американской армии

Министр обороны США Джеймс Мэттис шокирован низкой боеготовностью американской армии. Об этом он заявил на слушаниях в комитете Палаты представителей по вооруженным силам, где обсуждался американский оборонный бюджет на 2018 год. Об этом сообщает Русская служба BBC.

"Я ушел из армии через три месяца после того, как секвестр вступил в силу. Через четыре года я вернулся в министерство - и был шокирован тем, что я увидел относительно нашей готовности воевать", - заявил министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США обновили список самых опасных террористов мира

Глава Пентагона заявил, что вооруженные силы США нуждаются в стабильном финансировании.

"Ни один враг не навредил нашей боеготовности так, как сокращение расходов", - сказал Мэттис.

По его словам, для исправления ситуации вооруженным силам США понадобятся годы стабильного финансирования.