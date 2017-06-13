Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Министр обороны США шокирован низкой боеготовностью американской армии

Министр обороны США шокирован низкой боеготовностью американской армии

Министр обороны США шокирован низкой боеготовностью американской армии
Джеймс Мэттис / Фото: ЕРА

Глава Пентагона считает, что сокращение финансирования сильно навредило вооруженным силам

13.06.17 179
000

Министр обороны США Джеймс Мэттис шокирован низкой боеготовностью американской армии. Об этом он заявил на слушаниях в комитете Палаты представителей по вооруженным силам, где обсуждался американский оборонный бюджет на 2018 год. Об этом сообщает Русская служба BBC.

"Я ушел из армии через три месяца после того, как секвестр вступил в силу. Через четыре года я вернулся в министерство - и был шокирован тем, что я увидел относительно нашей готовности воевать", - заявил министр.

Глава Пентагона заявил, что вооруженные силы США нуждаются в стабильном финансировании.

"Ни один враг не навредил нашей боеготовности так, как сокращение расходов", - сказал Мэттис.

По его словам, для исправления ситуации вооруженным силам США понадобятся годы стабильного финансирования.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Путин рассказал Стоуну про "имперское мышление" СШАСША обновили список самых опасных террористов мираНа открытых слушаниях по "делу России" завтра выступит генпрокурор США

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Идеальные управители. Рейтинг 33 лучших топ-менеджеров Украины 24432
  2. Гибридную войну изобрели очень давно, — Юрий Гудыменко 7418
  3. Вторая пятилетка. С чем Порошенко выходит на финишную прямую своего первого президентского срока 16734
  4. За час до полуночи. Американский журналист о том, чего ожидать от мира завтра 2750
  5. Люди-амфибии. Почему бывший украинский прокурор Поклонская переживёт всех 2071
  6. Берёшь и платишь. Как Юлия Тимошенко подбирает ключи к избирателям 3687
  7. Крылатая усадьба. Как дачный участок стал приютом для птиц 1911
  8. Война отторгает тело. Фотограф Борис Михайлов о метафоре, боли и силе 2402
  9. Как война изменила украинцев. Фотопроект Александра Чекменёва 1730
  10. Звезда по имени Хоуп. Британский скрипач об Одессе, учителях и надежде на диалог 684
  1. Рева: Пенсии должны быть пересчитаны исходя из средней зарплаты по стране – 3764 гривен 3781 / 4098
  2. Первый рейс украинского рельсового автобуса в Польшу оказался успешным 2646 / 3106
  3. Нюансы пластика. Что надо знать об использовании платёжных карт в ЕС 2570 / 3143
  4. Земле в будущем прогнозируют сильные дожди 2397 / 2904
  5. В Сети показали "Черепашку" для украинских военных 2072 / 2501
  6. "Свобода от" и "свобода для". Зачем Украине нужно менять советский режим на безвизовый 1649 / 1808
  7. В Москве за гимн России подростков паковали в автозаки 1573 / 1850
  8. Идеальные управители. Рейтинг 33 лучших топ-менеджеров Украины 1526 / 24432
  9. Водитель столичной маршрутки ранил ножом бойца АТО 1460 / 1634
  10. При введении визового режима с РФ Украина может потерять большое количество своих граждан, - МИД 1373 / 1961
  1. "Свобода от" и "свобода для". Зачем Украине нужно менять советский режим на безвизовый 22 / 1808
  2. Гибридную войну изобрели очень давно, — Юрий Гудыменко 18 / 7418
  3. В Москве за гимн России подростков паковали в автозаки 14 / 1850
  4. Нюансы пластика. Что надо знать об использовании платёжных карт в ЕС 10 / 3143
  5. Одна в поле. Оксана Забужко о том, почему принцессы не манипулируют мужчинами 8 / 1790
  6. Идеальные управители. Рейтинг 33 лучших топ-менеджеров Украины 8 / 24432
  7. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Канева 7 / 1737
  8. СНБО: От имени ведомства рассылали фейковые сообщения 7 / 1034
  9. Охотник за привидениями. Насколько эффективно полиция борется с наркотиками 6 / 787
  10. Чиновники присвоили себе более 20 млн грн на реабилитации воинов АТО 6 / 330
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.