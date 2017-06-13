Украинский культурный центр в Москве возглавит журналист Валерий Юрченко

По итогам конкурса Национальный культурный центр Украины в Москве возглавил журналист Валерий Юрченко.
Кандидатуру определила 13 июня конкурсная комиссия во главе с ректором Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Министерства культуры Украины Василием Чернецом, сообщает телеканал 112 Украина.
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Одним из первых решений на новом посту Юрченко назвал подбор новых сотрудников в московском представительстве Украины.
Кроме победителя, в конкурсе принимали участие еще четыре кандидата: солист Национальной оперы Украины Иван Березовский, юрист Сергей Винник, политолог Алексей Шерстобоев и дипломат Тарас Малышевский.
Напомним, исполнительная служба выселила Русский культурный центр из здания во Львове.