Есть подозрение на гипоксию у летчиков

Полеты истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на базе ВВС США Люк в штате Аризона приостановлены из-за серии инцидентов.

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на командование базы.

Инциденты обусловлены состоянием здоровья летчиков, у которых наблюдались симптомы, схожие с кислородной недостаточностью – гипоксией.

"Со 2 мая пятеро летчиков F-35 Lightning II во время полета доложили об инцидентах физиологического свойства, которые вынудили их перейти на резервную систему кислородного питания" - говорится в сообщении.

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По заявлению командования базы, во всех случаях система сработала как нужно, пилоты корректно выполнили необходимые действия и благополучно приземлились.

"ВВС воспринимают эти случаи физиологического характера серьезно, мы сосредоточены на охране здоровья и обеспечении безопасности наших летчиков", – заявил командир базы генерал Брук Леонард. Он пообещал принять все меры для оперативного установления причины инцидентов.

Отметим, на авиабазе Люк размещены 55 истребителей F-35, что составляет примерно четверть от их общей численности. Каждый день пилоты этих истребителей выполняли не менее 25 полетов.

Напомним, США сбили атаковавший их беспилотник сторонников Асада в Сирии.