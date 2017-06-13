Высланные из Молдовы российские дипломаты вербовали боевиков в Донбасс, - СМИ

В разведывательных службах Молдовы считают, что пятеро высланных из страны российских дипломатов были шпионами и осуществляли вербовку боевиков для участия в боевых действиях на востоке Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в молдавском правительстве и еще на два источника в дипломатических кругах, передает ряд СМИ.

Как утверждают осведомленные источники, пятерых дипломатов выслали из-за вероятности того, что они выполняли задачи под прикрытием российского разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил.

В то же время, источники не сообщили, каким образом российские дипломаты вербовали боевиков и как много завербованных.

К тому же, издание Reuters отмечает, что не может самостоятельно проверить утверждения о деятельности российских дипломатов.

Также сказано, что в российском министерстве иностранных дел отказались комментировать произошедшее.

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Молдавская разведка утверждает, что боевиков, которых вербовали в Гагаузии, сначала отправляли в лагерь военной подготовки в Ростовской области на юге России. Источники не предоставили больше информации о месте нахождения лагеря.

Как известно, Россия использует минимум два лагеря в Ростовской области для подготовки добровольцев для участия в боевых действиях на востоке Украины.

Три источника сказали, что некоторая информация о гагаузах, которые воюют на стороне боевиков, была предоставлена молдавским властям Службой безопасности Украины. Получив информацию от СБУ, молдавские власти получили возможность отслеживать, арестовывать и допрашивать боевиков из Гагаузии.

Напомним, в парламент Молдовы внесли законопроект об ограничении вещания российских телеканалов.