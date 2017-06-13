Саудовская Аравия сокращает экспорт нефти в США до 30-летнего минимума

В августе экспорт может сократиться еще

В июле 2017 года поставки нефти из Саудовской Аравии в США составят около 850 тыс. баррелей в сутки.

Это станет минимальным показателем для этого месяца с 1988 года.

В августе экспорт может сократиться еще на 100 тыс. баррелей в сутки.

Как пишет The Wall Street Journal, на который ссылаются мировые СМИ, спрос на экспорт из Аравии мог упасть из-за роста добычи нефти в США.

Кроме того, Саудовская Аравия традиционно экспортирует меньше нефти в летние месяцы, поскольку в этот период растут ее потребности в сырье для генерации электроэнергии.

Напомним, страны ОПЕК договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти.