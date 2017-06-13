Турки готовят переброску дополнительных сил в Катар

Анкара начала подготовку к переброске своих военных в Катар, куда уже прибыла военная делегация в составе трех человек.

Об этом сообщил Генштаб Турции, пишет Анадолу.

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Представители турецкой армии будут готовить размещение своего полноценного контингента в Катаре.

Отметим, уже девять стран разорвали дипломатические отношения с Катаром. Основная претензия этих стран - поддержка катарскими властями исламских террористов, против которых борется коалиция государств под руководством США. Отдельные страны разорвали и экономические отношения с Катаром.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган одобрил закон о размещении турецких войск на базе в Катаре. Соответствующий закон, позволяет также сотрудничество по обучению жандармерии этой страны.