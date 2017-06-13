В российской армии новых контрактников заставят отчитываться за соцсети

Поступающие на службу в российскую армию, в том числе иностранцы, по контракту должны отчитываться об активности в интернете за последние три года.

Об этом говорится в законопроекте Минобороны РФ, опубликованном на российском портале нормативных правовых актов.

"Россияне и иностранцы, поступающие на службу по контракту в российскую армию, должны отчитываться за свои соцсети и активность в интернете за три предыдущих календарных года. Речь идет об адресах сайтов и страниц, где военнослужащий размещал общедоступную информацию, а также данных, позволяющих его идентифицировать", - говорится в сообщении.

Кроме того, законопроектом может быть запрещено размещать в интернете информацию о себе и других военнослужащих, позволяющую раскрыть их ведомственную принадлежность. Ограничения коснутся и распространения сведений о служебной деятельности военнослужащих и дислокации подразделений.

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