На западе Лондона в районе Северный Кенсингтон горит 27-этажный жилой дом Grenfell Tower. Огнем объято практически все здание. Об этом сообщает Русская служба BBC.

К зданию были отправлены около 40 пожарных машин и 200 пожарных, которым пока не удается справиться с огнем.

Сообщается о пострадавших от дыма, им оказывают помощь медики, однако точное число пока не приводится.

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Очевидцы сообщают, что доступ к зданию для пожарных машин крайне затруднен из-за слишком узких подъездных путей. Это заметно ограничило возможности пожарных по борьбе с пламенем.

Пользователи социальных сетей сообщают, что над зданием поднимается высокий столб черного дыма и слышен треск, как будто здание начинает разрушаться.

Полиция установила кордоны и пытается оттеснить толпу наблюдающих из-за угрозы обрушения дома.

"Мы видим, как из здания падают обломки, мы слышим хлопки, мы слышим звук лопающегося стекла", - передает корреспондент BBC.

Полиция сообщила, что до сих пор продолжается процесс эвакуации людей из здания. Эвакуированных размещают в близлежащем христианском центре.

Пока нет никакой информации о том, что могло послужить причиной пожара и как огонь смог распространиться по столь большой площади. По некоторым данным, в здании около 200 квартир.

Некоторые СМИ и очевидцы сообщают, что в доме еще находятся жители, которые просят о помощи. Ведущий программы Amazing Space Джордж Кларк рассказал в эфире Radio 5 Live, что видел, как на верхних этажах кто-то махал фонарем. По его словам, очевидно, что не все люди смогли выбраться из здания. Кларк пояснил, что сам стоит в 100 метрах от здания, и его всего засыпало пеплом.

A huge fire engulfs a 27-story block in West London as hundreds of firefighters attempt to evacuate the building https://t.co/oXOPti6HW2 pic.twitter.com/u0inBUG5f2 — CNN (@CNN) 14 июня 2017 г.