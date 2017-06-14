Сенаторы США обнародовали проект новых санкций против РФ

Конгресс Соединенных Штатов Америки опубликовал законопроект по новым ограничениям в отношении России. Проект будет проводиться в виде поправок к закону по санкциям против Ирана, связанным с атомной программой этой страны и предполагаемой поддержкой терроризма. Об этом пишет Газета.ru.

В частности, Конгресс США намерен противодействовать реализации "Северного потока – 2", называя российский газ "оружием принуждения и запугивания".

Поправки также подразумевают сокращение срока кредитования для уже находящихся под санкциями российских банков до 14 дней, а российских энергетиков — до 30 дней.

"Директива запрещает реализацию американцами или находящимися в США людьми каких бы то ни было трансакций, предоставление финансирования и других сделок с новым долгом сроком погашения более 14 дней или нового капитала", — указывается в документе.

Сейчас американским гражданам и компаниям запрещено выделять российским банкам или связанным с ними юридическим лицам кредиты на срок более 90 дней. Все остальные трансакции с ними разрешены. Таким образом, американские инвесторы теперь смогут кредитовать российские финансовые учреждения лишь на небольшой период.

Также запрещается предоставление, экспорт либо реэкспорт (прямой или косвенный) товаров, услуг или технологий, способствующих разведке и добыче на глубоководном и арктическом шельфах и в сланцевых проектах.

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Важным является пункт, согласно которому президент США Дональд Трамп не сможет отменить антироссийские ограничения без согласия Конгресса.

Процедурное голосование по новым антироссийским санкциям должно состояться 14 июня, сенаторы же будут голосовать на следующий день.