В результате пожара в Лондоне пострадали 50 человек

В результате масштабного пожара в 27-этажном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне пострадали 50 человек. Об этом говорится в сообщении городской службы скорой помощи, размещенном в Twitter.
"В пять больниц Лондона поступили 50 пострадавших после пожара в Grenfell Tower", — говорится в сообщении.
На месте пожара продолжают работать более 100 медиков.
More than 100 medics are responding to #GrenfellTower #NorthKensington & we have taken over 50 patients to hospital https://t.co/5IZS0JeRW3 pic.twitter.com/unp2KmwS1i— London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 14 июня 2017 г.
Напомним, в ночь на 14 июня на западе Лондона в районе Северный Кенсингтон загорелся 27-этажный жилой дом Grenfell Tower. Пока нет никакой информации о том, что могло послужить причиной пожара и как огонь смог распространиться по столь большой площади. По некоторым данным, в здании около 200 квартир.