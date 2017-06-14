В результате пожара в Лондоне пострадали 50 человек

В результате масштабного пожара в 27-этажном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне пострадали 50 человек. Об этом говорится в сообщении городской службы скорой помощи, размещенном в Twitter.

"В пять больниц Лондона поступили 50 пострадавших после пожара в Grenfell Tower", — говорится в сообщении.

На месте пожара продолжают работать более 100 медиков.

Напомним, в ночь на 14 июня на западе Лондона в районе Северный Кенсингтон загорелся 27-этажный жилой дом Grenfell Tower. Пока нет никакой информации о том, что могло послужить причиной пожара и как огонь смог распространиться по столь большой площади. По некоторым данным, в здании около 200 квартир.