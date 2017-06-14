Более 190 конгрессменов подали в суд на Трампа

В США более 190 конгрессменов от Демократической партии подали в суд на президента Дональда Трампа за получение средств от зарубежных правительств без согласия Конгресса, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Конгрессмены подали иск, в котором указано, что сотни предприятий Трампа получали финансирование от зарубежных правительств после того, как он стал президентом США. При этом президент не получал на это разрешение Конгресса, как того требует американская конституция.

В то же время Белый дом заявляет, что действия Трампа не противоречат конституции, а его организация обещала пожертвовать прибыль от иностранных клиентов в казначейство.

"У президента Трампа есть конфликты интересов, по меньшей мере, в 25 странах, и, похоже, он использует свое президентство для максимизации своей прибыли", - заявил один из истцов.

Напомним, ранее сообщалось, что генпрокуроры Колумбии и Мэриленда подадут иск против Трампа.