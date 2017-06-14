Россия обвинила ООН в "выгораживании" украинских властей

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации считают часть доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации с правами человека в Украине "политически ангажированной". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Вынуждены отметить, что часть доклада носит политически ангажированный характер. Ряд разделов документа представляют собой попытку выгородить власти в Киеве, затушевать совершаемые ими преступления против собственного народа", - заявляют в российском МИД.

Кроме того, в МИД РФ сказали, что "попытка включить оценку правозащитной ситуации в Крыму в ООНовский доклад по Украине неправомерна".

Напомним, в опубликованном 13 июня докладе ООН по правам человека в Украине за период с 16 февраля по 15 мая 2017 года зафиксированы многочисленные случаи нарушений прав человека в оккупированном Россией Крыму.

Среди них – репрессии против представителей крымско-татарской общины, перевод задержанных в СИЗО на территории РФ, призыв крымчан на военную службу в российскую армию.