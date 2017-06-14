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Главная » Мир » Россия обвинила ООН в "выгораживании" украинских властей
Россия обвинила ООН в "выгораживании" украинских властей
Фото: beapeacekeeper.com

Россия обвинила ООН в "выгораживании" украинских властей

Упоминание в докладе ООН случаев нарушений оккупантами прав человека в Крыму МИД РФ назвал незаконным

14.06.17 1026
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В Министерстве иностранных дел Российской Федерации считают часть доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации с правами человека в Украине "политически ангажированной".  Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Вынуждены отметить, что часть доклада носит политически ангажированный характер. Ряд разделов документа представляют собой попытку выгородить власти в Киеве, затушевать совершаемые ими преступления против собственного народа", - заявляют в российском МИД. 

Кроме того, в МИД РФ сказали, что "попытка включить оценку правозащитной ситуации в Крыму в ООНовский доклад по Украине неправомерна".

Напомним, в опубликованном 13 июня докладе ООН по правам человека в Украине за период с 16 февраля по 15 мая 2017 года зафиксированы многочисленные случаи нарушений прав человека в оккупированном Россией Крыму. 

Среди них – репрессии против представителей крымско-татарской общины, перевод задержанных в СИЗО на территории РФ, призыв крымчан на военную службу в российскую армию.

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