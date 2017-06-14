Правозащитники раскритиковали коалицию за использование белого фосфора в Сирии и Ираке

Правозащитная организация Human Rights Watch раскритиковала коалицию в Сирии и Ираке во главе с США в использовании запрещенного белого фосфора во время атак на силы "Исламского Государства". Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на АР.

"Независимо от того, как белый фосфор используется, он составляет высокий риск нанесения ужасной и длительной вреда в переполненных городах, таких как Ракка и Мосул, а также других районах с концентрацией гражданских", - сказал Стив Гус, директор HRW.

Он добавил, что коалиция во главе с США должна свести к минимуму ущерб гражданским при использовании белого фосфора.

Белый фосфор горит при экстремально высоких температур и может быть использован для освещения зон конфликтов. Международное право запрещает его использование в гражданских районах из-за его неизбирательное действие и серьезные ожоги при попадании вещества на кожу.

Ранее коалиция во главе с США по борьбе с ИГИЛ заявила, что использует фосфорные боеприпасы в Сирии в соответствии с международными нормами, принимая меры предосторожности в отношении мирных жителей. Белые фосфорные боеприпасы используются для установления дымовых завес, маскировки и для установки меток.