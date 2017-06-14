Евросоюз завтра отменяет плату за роуминг для своих граждан

Институты ЕС работали над этим вопросом в течение 10 лет

С 15 июня по всей территории Европейского Союза будет отменена плана за роуминг. Соответствующее заявление сделали президент Европарламента Антонио Таяни, премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Мальты Джозеф Мускат и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, передает Европейская правда.

"Европейский Союз объединяет людей и облегчает их жизни. Конец платы за роуминг - это настоящая история европейского успеха. Отныне граждане, путешествующие в пределах ЕС, смогут звонить, писать sms и соединяться на своих мобильных устройствах по той же цене, которую они платят дома. Отмена платы за роуминг является одним из крупнейших и наиболее ощутимых успехов ЕС", - говорится в заявлении.

Институты ЕС работали над этим вопросом в течение 10 лет.

Роуминг без дополнительной платы будет распространяться на людей, которые живут в Европе и путешествуют в другие страны ЕС для работы или отдыха. Он также будет введен в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии вскоре после 15 июня.