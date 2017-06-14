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Главная » Мир » Количество пострадавших в Лондоне возросло до 64 человек

Количество пострадавших в Лондоне возросло до 64 человек

Количество пострадавших в Лондоне возросло до 64 человек
Trend News Agency

20 – в критическом состоянии

14.06.17 45
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Директор службы скорой помощи Лондона Пол Вудро заявил, что в результате масштабного пожара в многоэтажке в западной части города пострадали уже 64 человека.

Кроме того, 20 пострадавших находятся в критическом состоянии, сообщает лондонская служба скорой помощи, которую цитируют мировые СМИ.

Пострадавшим оказывают помощь в шести больницах города.

Напомним, пожар охватил лондонский многоэтажный жилой дом около 1:00 ночи в среду, 14 июня.

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