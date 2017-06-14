Лондонский пожар может привести к отсрочке переговоров по Brexit

Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (ДЮП) и Консервативная партия премьер-министра страны Терезы Мэй перенесли на следующую неделю объявление о формировании правящей коалиции.
Причина - в сильном пожаре в Лондоне.
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Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на ВВС.
Таким образом, перенос этого объявления на следующую неделю может повлиять на дату начала переговоров по Brexit.
Напомним, Тереза Мэй снова возглавит правительство Великобритании.