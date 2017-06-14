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Главная » Мир » Бывший главный тюремщик России получил 8 лет колонии

Бывший главный тюремщик России получил 8 лет колонии

Бывший главный тюремщик России получил 8 лет колонии
Коллаж: Комсомольская правда

Суд признал Реймера виновным по делу о хищении более 2,7 млрд рублей

14.06.17 247
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Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ Александра Реймера.

Об этом сообщают российские СМИ.

Суд признал его виновным по делу о хищении более 2,7 млрд рублей при закупке электронных браслетов для ведомства и приговорил к восьми годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей.

Фигурантами громкого дела являются Александр Реймер, его бывший заместитель Николай Криволапов, а также директор ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний" (ФГУП ЦИТОС) Виктор Определенов. Реймер и Определенов по решению суда находятся под стражей, Криволапов — под домашним арестом.

По версии следствия, в 2010—2012 годах обвиняемые мошенническим путем похитили более 2,7 млрд рублей, которые были выделены Федеральной службе исполнения наказаний из бюджета для обеспечения ведомства системами электронного контроля подконтрольных лиц, или проще говоря "электронными браслетами".

Напомним, Россия "национализировала" в Крыму более 4,5 тысяч объектов недвижимости.

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