Государственная дума РФ приняла в третьем чтении законопроект о массовом расселении и сносе жилых домов в Москве по программе реновации.

За документ проголосовали 399 депутатов, против - двое, один депутат воздержался, пишет "Meduza".

В ходе обсуждения в Думе законопроект был значительно изменен, поправки были приняты во втором чтении 9 июня.

Федеральный законопроект закрепляет порядок включения домов в список на снос по итогам голосования собственников квартир. При этом само голосование началось 15 мая, еще до принятия законопроекта.

В то время как в Госдуме проходило голосование, у здания Госдумы проходила стихийная акция противников так называемой реновации, передает "Радио Свобода".

Полиция продолжает задержания возле Думы pic.twitter.com/HOjJshpGeH — Andrey Ezhov (@andrey_ezhov) June 14, 2017

Напомним, власти Москвы в рамках программы реновации намереваются снести более 4,5 тысяч домов. Действия мэрии вызвали недовольство многих москвичей, которые в мае трижды выходили на митинги с требованием отклонить законопроект как нарушающий конституционное право на частную собственность.

По задумке властей, жители сносимых домов переедут в новостройки, в которых будет от 6 до 14 этажей. Чтобы окупить затраты, которые оцениваются в 3 триллиона рублей, мэрия Москвы планирует продать на рынке половину жилья, построенного в рамках программы реновации.