Один из проектов российского оппозиционера Михаила Ходорковского "Центр управления расследованиями" (ЦУР) обнародовал видео с внучкой главы Кремля Владимира Путина.
Речь идет о ребенке старшей дочери президента РФ Марии Фаассен (Воронцовой), которая сейчас живет в Нидерландах.
Домашнее видео ее семьи было снято в 2013 году.
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Как рассказал "Дождю" главред ЦУР Андрей Коняхин, это видео было взято из аккаунта "ВКонтакте" Марии Воронцовой — предположительно старшей дочери Путина, которая сейчас живет в Голландии под другим именем. Аккаунт был удален спустя неделю после расследования The New Times "Первая дочь страны".
Напомним, в США вышел фильм Стоуна про Путина.