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Главная » Мир » В лондонском пожаре погибло 12 человек

В лондонском пожаре погибло 12 человек

В лондонском пожаре погибло 12 человек
Фото: WordPress.com

Число жертв будет только увеличиваться

14.06.17 50
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Количество погибших в результате пожара в многоэтажном жилом доме GrenfellTower в Лондоне возросло до 12 человек, сообщили в местной полиции.

"Я ожидаю, что число погибших, к сожалению, будет увеличиваться свыше этих 12. К сожалению, я не ожидаю, что будут другие выжившие", - заявил начальник лондонской полиции Стюарт Канди, сообщают мировые СМИ со ссылкой на AFP.

На данный момент госпитализированы десятки жителей дома, 18 человек находятся в критическом состоянии. Спасательная операция продолжается.

В 24-этажном здании проживало от 600 до 800 человек. В доме была только одна лестница.

Напомним, что в ночь на 14 июня многоэтажный жилой дом GrenfellTower в Лондоне охватил пожар. Причины возгорания пока не установлены.

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