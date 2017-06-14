В лондонском пожаре погибло 12 человек

Количество погибших в результате пожара в многоэтажном жилом доме GrenfellTower в Лондоне возросло до 12 человек, сообщили в местной полиции.

"Я ожидаю, что число погибших, к сожалению, будет увеличиваться свыше этих 12. К сожалению, я не ожидаю, что будут другие выжившие", - заявил начальник лондонской полиции Стюарт Канди, сообщают мировые СМИ со ссылкой на AFP.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Таллине чуть не сгорел дом министра обороны Эстонии

На данный момент госпитализированы десятки жителей дома, 18 человек находятся в критическом состоянии. Спасательная операция продолжается.

В 24-этажном здании проживало от 600 до 800 человек. В доме была только одна лестница.

Напомним, что в ночь на 14 июня многоэтажный жилой дом GrenfellTower в Лондоне охватил пожар. Причины возгорания пока не установлены.