Латвия стала лидером по росту промышленного производства в ЕС

В апреле 2017 года годовой прирост промышленного производства в Латвии был самым большим в ЕС.

Об этом свидетельствуют данные Eurostat, на которые ссылаются европейские СМИ.



В апреле годовой прирост выпуска промпродукции в Латвии составил 9,6%, в Эстонии — 9,5%, в Литве — 4%.



Годовой прирост промышленного производства в апреле был зарегистрирован в 18 странах ЕС, спад — в семи: Люксембурге (-3,3%), Словакии (-3,2%), Нидерландах (-1,2%), Ирландии (-0,8%), Португалии (-0,7%), Хорватии и Великобритании (-0,6%).

Месячный прирост выпуска промпродукции в апреле зарегистрирован в восьми, спад — в 17 странах ЕС. Самый большой прирост зафиксирован в Ирландии (+7,7%), самый большой спад — в Словакии (-10,9%). В Литве выпуск промпродукции за месяц сократился на 0,6%, в Латвии на 0,2%, в Эстонии на 0,1%.

В ЕС и в еврозоне годовой прирост промышленного производства составил 1,4%, месячный — соответственно 0,2% и 0,5%.



Апрельские данные о выпуске промпродукции в Австрии, Бельгии и на Кипре недоступны.

Напомним, Латвия и Литва присоединились к польскому иску по OPAL.



