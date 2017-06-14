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Главная » Мир » Латвия стала лидером по росту промышленного производства в ЕС

Латвия стала лидером по росту промышленного производства в ЕС

Латвия стала лидером по росту промышленного производства в ЕС
Фото: La-study.com.ua

Балтийские страны показывают хорошие результаты

14.06.17 63
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В апреле 2017 года годовой прирост промышленного производства в Латвии был самым большим в ЕС.

Об этом свидетельствуют данные Eurostat, на которые ссылаются европейские СМИ.

В апреле годовой прирост выпуска промпродукции в Латвии составил 9,6%, в Эстонии — 9,5%, в Литве — 4%.

Годовой прирост промышленного производства в апреле был зарегистрирован в 18 странах ЕС, спад — в семи: Люксембурге (-3,3%), Словакии (-3,2%), Нидерландах (-1,2%), Ирландии (-0,8%), Португалии (-0,7%), Хорватии и Великобритании (-0,6%).

Месячный прирост выпуска промпродукции в апреле зарегистрирован в восьми, спад — в 17 странах ЕС. Самый большой прирост зафиксирован в Ирландии (+7,7%), самый большой спад — в Словакии (-10,9%). В Литве выпуск промпродукции за месяц сократился на 0,6%, в Латвии на 0,2%, в Эстонии на 0,1%.

В ЕС и в еврозоне годовой прирост промышленного производства составил 1,4%, месячный — соответственно 0,2% и 0,5%.

Апрельские данные о выпуске промпродукции в Австрии, Бельгии и на Кипре недоступны.

Напомним, Латвия и Литва присоединились к польскому иску по OPAL.


 

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