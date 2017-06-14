В Сан-Франциско во время совещания водитель расстрелял своих коллег

В американском Сан-Франциско на территории логистической компании United Parcel Service произошла стрельба.
Об этом передают мировые СМИ.
В результате инцидента есть пострадавшие, открывший стрельбу ликвидирован.
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NBC со ссылкой на источники сообщил о двух погибших при атаке.
Затем появилась информация о еще двух погибших.
Предполагается, что стрельбу открыл один из недовольных сотрудников.
По словам одного из очевидцев, один из водителей стрелял в своих коллег во время утреннего совещания.
По факту инцидента проходит проверка, полиция рекомендовала гражданам избегать места атаки.
Напомним, в метро Атланты в США произошла стрельба, один человек погиб, трое ранены.