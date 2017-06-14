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Главная » Мир » Тиллерсон заявил о невозможности новой перезагрузки между Белым домом и Кремлем

Тиллерсон заявил о невозможности новой перезагрузки между Белым домом и Кремлем

Тиллерсон заявил о невозможности новой перезагрузки между Белым домом и Кремлем
Фото: АFР

Мы находимся там, где мы находимся

14.06.17 149
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на слушаниях в палате представителей конгресса рассказал, какими критериями американский лидер Дональд Трамп будет руководствоваться при восстановлении отношений Вашингтона и Москвы, передают мировые СМИ.

"Я бы не ждал, что президент будет предпринимать что-то, кроме попыток восстановить отношения с Россией в тех направлениях, которые отвечают интересам американского народа", — сказал глава Госдепа.

Он отметил, что односторонние санкции против России менее эффективны, чем многосторонние.

"Санкции — очень эффективный инструмент. Но односторонние санкции не так эффективны, как многосторонние. И один из вызовов, которые стоят передо мной, если мы думаем о дополнительных санкциях, — это как подвести наших союзников к одной позиции с нами, чтобы они взяли на себя такую же ответственность", — сказал Тиллерсон.

Глава Госдепартамента призвал дать Белому дому больше гибкости в отношении санкций против России.

 "Я призываю конгресс, чтобы любое принимаемое законодательство позволяло президенту изменять режим санкций. Мы бы просили о большей гибкости, чтобы повышать давление, когда это необходимо, но также иметь возможность для диалога", — сказал он.

Госсекретарь отметил, что российско-американские отношения находятся на самом низком уровне со времен холодной войны. "И они ухудшаются", — сказал он. По словам Тиллерсона, "две великие ядерные державы не должны иметь такие отношения между собой" и необходимо перейти на новый уровень.

В ходе слушаний один из законодателей поинтересовался, можно ли предположить, что Трамп говорил президенту России Владимиру Путину о "большей гибкости" в отношениях.

"Я бы не ждал, что президент будет предпринимать что-то, кроме попыток восстановить отношения с Россией в тех направлениях, которые отвечают интересам американского народа", — ответил Тиллерсон. Тот же конгрессмен спросил, есть ли у Вашингтона цель "привести Путина к кнопке перезагрузки".

"Я не думаю, что мы можем что-то перезагрузить. Мы находимся там, где мы находимся", — ответил госсекретарь.

Напомним, сенаторы США обнародовали проект новых санкций против РФ.

 

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