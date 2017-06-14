Нацбанк Беларуси больше не будет учитывать российский рубль в золотовалютных резервах

С 1 июля Национальный банк Беларуси (НББ) перестанет учитывать российский рубль в золотовалютных резервах.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте банка.

В Минске объясняют это решение тем, что регулятор решил полностью перейти на международные стандарты. Это поможет совершенствовать управление золотовалютными резервами, а также опыт, "полученный в ходе участия в программе по консультированию и управлению резервами Всемирного банка, рекомендаций МВФ и практики управления официальными резервными активами центральными банками других государств", - отмечает регулятор.

Согласно данным на 1 июня 2017 года, объем золотовалютных резервов НББ оценивался в $5,239 млрд по стандарту МВФ и в $5,604 млрд по национальному стандарту.

В сообщении НББ отмечается, что активы в российских рублях останутся на балансе регулятора. Они будут использоваться для "исполнения соответствующих обязательств Национального банка и правительства Республики Беларусь". Также активы могут выступать в качестве дополнительного источника пополнения золотовалютных резервов.

Напомним, Лукашенко выделил Украине продуктов и гигиенических средств на $65 тысяч.