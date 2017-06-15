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Главная » Мир » Сенат США поддержал расширение санкций против России
Сенат США поддержал расширение санкций против России
Сенат США / Фото: novagromada.com.ua

Сенат США поддержал расширение санкций против России

Документ приняли практические единогласно

15.06.17 74
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Сенат США одобрил законопроект "О противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии", который расширяет санкции против России из-за ряда преступлений, в том числе посягательства на территориальную целостность Украины, агрессию в Сирии и вмешательство в выборы в США. Об этом сообщает 112 Украина Washington Examiner.

Новые поправки были одобрены в Сенате обеими партиями. Законопроект поддержали 97 сенаторов из 100.

Согласно законопроекту санкции предложено ввести против россиян, которые "стремятся спрятаться от санкций", "поставляют оружие режиму Асада, занимаются умышленными кибератаками по заказу российского правительства, связаны с коррумпированной приватизацией госактивов".

Ограничения предлагается ввести и в отношении ключевых секторов экономики России — металлургии, железнодорожного транспорта, горнодобывающей промышленности — и инвесторов, которые вложат в экпортные нефте- и газопроводы более миллиона долларов. Также предусмотрено изучение эффекта от введения полного запрета на инвестиции в российские суверенные долговые бумаги.

Документ закрепляет уже действующие санкции на уровне закона. Санкции, утвержденные Конгрессом и прописанные в законе, более жестки, а снять их сложнее, чем введенные по указу главы государства. Также документ позволит Конгрессу блокировать попытки президента Дональда Трампа снять или ослабить существующие ограничения.

Как ожидается, законопроект легко пройдет голосование в Палате представителей в Конгрессе, после чего его должен подписать Трамп.

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