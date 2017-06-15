В РФ грозят США ответным мерами в случае введения новых санкций

В России надеется только на "самостоятельность" Трампа

В Совете Федерации РФ назвали позицию Сената США по санкциям в адрес России "неадекватной" и пригрозили Соединенным Штатам ответными мерами. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Нынешняя позиция Сената не адекватна ни ситуации в мире, ни ситуации в двусторонних отношениях с Россией. В наличии порочный круг, когда предыдущий шаг, не дал ранее искомого результата, диктует необходимость следующего, более жесткого, но от этого не эффективного" , - заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

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Российский депутат считает маловероятным, что Палату представителей в США проголосует против новых санкций, но надеется, что Трамп не подпишет соответствующий закон.

"За действиями Трампа стоит посмотреть - сохранит ли он в этой ситуации способность действовать самостоятельно, не подчиняясь инстинкту самосохранения у власти", - заявил Косачев.

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в свою очередь заявил, что в случае принятия законопроекта о санкциях Россия примет ответные меры.

"Нужно дождаться окончательного решения Конгресса, посмотреть реакцию президента США Дональда Трампа. Но если закон будет принят, в любом случае, без ответа мы это не оставим", - заявил.

Ранее Сенат США практически единогласно одобрил законопроект "О противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии", который расширяет санкции против России из-за ряда преступлений, в том числе посягательства на территориальную целостность Украины, агрессию в Сирии и вмешательство в выборы в США.