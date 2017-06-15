Суд ЕС отказался отменять санкции против главного пропагандиста Кремля Киселева

Суд ЕС оставил в силе санкции против гендиректора МИА "Россия сегодня", главного пропагандиста Кремля Дмитрия Киселева, которые были введены в связи с событиями в Украине. Об этом сообщает Украинская правда.

Суд ЕС на заседании 15 июня в Люксембурге признал обоснованными ограничительные меры Совета ЕС в отношении Киселева.

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Напомним, 21 марта 2014 Европейский Союз обнародовал фамилии 12 граждан России и Украины, против которых ввели санкции за аннексию Крыма. В список попал Дмитрий Киселев, которому запретили въезд на территорию ЕС. Все активы попавших в санкционный список были заморожены. В 2015 году Дмитрий Киселев подал иск в Суд ЕС, требуя отменить санкции.