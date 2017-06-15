Скоро электромобили можно будет заряжать на ходу

Ученые из Стэнфордского университета в США изобрели новый способ беспроводной передачи электроэнергии на расстояние, который в будущем позволит питать такие движущиеся устройства как, например, электромобили.

Статья исследователей опубликована в журнале Nature.

Ранние опыты по беспроводной передаче электричества проводились с использованием узкого пучка микроволн (СВЧ-излучения), однако при этом требовалось отслеживать местоположение приемника. Сейчас ученые работают над неизлучательным методом, основанном на магнитном резонансе, при котором ядра атомов поглощают энергию переменного магнитного поля. Однако приемник должен находиться в относительной близости к источнику, что также ограничивает применимость подхода.

Ученые решили эту проблему, создав схему из двух резонаторов, которые выглядят как катушки проводника диаметром 58 сантиметров. При этом в резонатор, который является источником передаваемой электроэнергии, включили усилительный элемент. Это позволило без потерь передать электрический ток мощностью один милливатт на вторую катушку, которая перемещалась относительно первой, удаляясь от нее на 20-70 сантиметров. Энергии хватило на питание одной светодиодной лампочки.

Исследователи продолжают работать над устройством, надеясь увеличить количество электроэнергии, что в итоге позволит заряжать электромобили. По словам физиков, машину в этом случае даже не придется останавливать. Катушка индуктивности внизу автомобиля может получать энергию от других катушек, встроенных в дорогу.