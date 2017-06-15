Европарламент лишил Ле Пен депутатской неприкосновенности

Основанием для снятия иммунитета стало оскорбление мэра Ниццы в 2015 году

Европейский парламент в четверг, 15 июня, лишил депутатской неприкосновенности лидера французского ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

Европарламент удовлетворил запрос французских правоохранителей, которые требовали снять с Ле Пен депутатский иммунитет по делу о распространении порочащих слухов о мэре Ниццы Кристиане Эстрози. В мае 2015 года Ле Пен обвинила его в финансировании исламистских организаций.

Сама Ле Пен не присутствовала на голосовании, поскольку сейчас она участвует в предвыборной кампании второго тура парламентских выборов во Франции, который состоится 18 июня.

Решение Европарламента не имеет ничего общего с другой просьбой французского правосудия лишить Ле Пен иммунитета в связи с фиктивным трудоустройством помощников "Национального фронта". Этот запрос сейчас изучают в соответствии с процедурой.

Напомним, глава ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен проиграла президентские выборы во Франции, набрав во втором туре в два раза меньше голосов (33,90%), чем ее соперник лидер движения "Вперед, Республика!" Эммануэль Макрон (66,10%).