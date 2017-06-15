В Китае вблизи детского сада произошел взрыв, среди пострадавших - женщины и дети.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на издание Xinhua.
По предварительным данным, взрыв произошел в районе Фэнсянь на востоке страны, когда дети после обеда шли домой. Сколько людей пострадало, пока не сообщается.
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Представитель местной полиции подтвердил факт инцидента и добавил, что его расследуют.
Напомним, в начале июня на нефтехимическом заводе в Китае произошел взрыв, погибли восемь человек, еще девять получили ранения.