Россия планирует перекрыть Керченский пролив

Запрет на движение кораблей и судов будет введен с августа по сентябрь

Министерство транспорта Российской Федерации планирует запретить движение судов в Керченском проливе из-за строительства моста.

Соответствующий проект приказа появился на российском государственном сайте подготовки регулятивных актов 13 июня.

Так, предлагается ввести запрет на движение кораблей и судов на такие даты: 3-6, 8-10, 14-21 и 28-31 августа, а также 1-4 сентября 2017 года.

Отмечается, что запретный район будет включать акваторию Керченского пролива, ограниченную береговой линией оккупированного Крыма и отрезками прямых линий, соединяющих точки с нижеприведенными координатами:

45°20'46"N 36°36'03"E - мыс Еникале, север Керчи;

45°19'30"N 36°39'33"E - примерно на 3 километра южнее по острову Лысый от порта Кавказ;

45°14'58"N 36°34'41"E - южная оконечность острова Тузла;

45°15'06"N 36°25'44"E - городской пляж, юг Керчи.

"В запретном районе плавание всех судов и кораблей, за исключением кораблей и судов Военно-морского флота, кораблей и судов федеральных органов безопасности, а также судов, участвующих в технологическом процессе строительства объекта "Транспортный переход через Керченский пролив", запрещается", – говорится в документе.

Согласно документу, капитан морского порта Керчь будет запрещать/разрешать движение судов после получения соответствующей информации от дорожного агентства.

В ведомстве уточнили, что при этом таковая информация должна быть предоставлена в порт не менее чем за 24 часа до начала или окончания строительных работ, препятствующих движению судов, по сооружению транспортного перехода через пролив.

Напомним, призывники из оккупированного Крыма будут служить по всей России.