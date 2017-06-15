В Китае семь человек погибли и 59 пострадали в результате взрыва у входа в детский сад.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти, передает УНИАН.
По информации полиции, взрыв произошел около 16:50 по местному времени у входа в детский сад, который находится в городе Фэнсянь в провинции Цзянсу. Взрыв прогремел в тот момент, когда родители забирали детей из детского сада.
Как отмечает местная газета Xiandaikuaibao, ссылаясь на неназванного свидетеля происшествия, взорвался баллон с газом для приготовления пищи.
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На видеозаписи, опубликованной изданием People's Daily, видно, что более дюжины людей лежат на земле возле ограды детского сада.
Happening now: Multiple wounded, including children, in kindergarten #explosion in E. China’s Jiangsu; Investigation is underway pic.twitter.com/ZQLSddXORv— People's Daily,China (@PDChina) June 15, 2017