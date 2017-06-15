Киселев останется под санкциями ЕС

Гендиректор МИА "Россия сегодня" телеведущий Дмитрий Киселев проиграл иск в Европейском суде общей юрисдикции.
Инстанция в Люксембурге постановила сохранить действие санкций, введенных против него Евросоюзом из-за украинского кризиса.
Об этом сообщают российские СМИ.
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Сам Киселев назвал решение "позором для Евросоюза".
Отметим, власти ЕС в марте продлил на полгода санкционный режим в отношении российских и украинских физических и юридических лиц, которых Брюссель признал ответственными за подрыв территориальной целостности Украины.
Напомним, Путин раскритиковал пропагандиста Киселева за "радиоактивный пепел".